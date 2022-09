Una 14enne denuncia per stupro il suo ragazzo 17enne: "Obbligata a rapporti in strada"

Doveva essere un sano e innocente amore adolescenziale, ma per una 14enne e un 17enne di Roma si è trasformato in un incubo di violenza, gelosia e ossessione. E adesso la giovane ragazza porta in grembo un bambino frutto di una violenza avvenuta sotto un ponte del Tevere, ripresa con il cellulare dal suo fidanzatino 17enne, che l'avrebbe costretta a subire un rapporto.

Il 17enne è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver più volte violentato la sua fidanzatina, che è rimasta incinta due volte. La ragazza ha anche abortito a seguito di una prima gravidanza, dopo aver subito pressioni del ragazzo.

Come scrive La Repubblica che riporta l'intera vicenda, è stata la famiglia della ragazza a denunciare il 17enne ai carabinieri di Prima Porta lo scorso 30 luglio. Dopo le verifiche del caso, i militari hanno fermato il ragazzo, che risponde anche di lesioni e stalking. Quest’ultimo reato gli viene contestato per le insistenze e pressioni sulla 14enne affinché abortisse.

La complicata relazione

La vicenda ha contorni poco nitidi, a causa dell'ossessione di entrambi per l’utilizzo dei social: ogni momento della loro relazione veniva diffuso sui social network e in chat con altri amici. Ma anche a causa del contesto sociale difficile: i genitori della minorenne, seguita da tempo dai servizi sociali, avrebbero anche aggredito e picchiato la madre del ragazzo.

La minorenne ha raccontato ai carabinieri che inizialmente il 17enne appariva gentile e premuroso. Ma in breve tempo, il ragazzo si è trasformato in una persona aggressiva e violenta: "Era geloso e mi obbligava a non andare a scuola, in palestra o a ballare. Mi menava e ha rubato in casa mia", ha detto la ragazza.

I due si frequentavano anche di notte, nei momenti in cui la 14enne, che abita fuori la Capitale, saliva su un autobus notturno per raggiungere il 17enne in discoteca nel quartiere Eur.

La minorenne ha raccontato di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali in strada, sui prati o sotto i ponti del Tevere. A ogni tentativo di rifiuto, il 17enne avrebbe picchiato spesso la ragazza. "In uno di questi ha provato a strozzarmi con le mani al collo e mi dava dei morsi in faccia mentre filmava tutto con il suo cellulare. E non era la prima volta", ha detto la 14enne raccontando le dinamiche dei rapporti sessuali.

Per un breve periodo la loro relazione si sarebbe interrotta dopo il primo aborto della ragazza. Ma i due ragazzi hanno ripreso a frequentarsi con le analoghe modalità violente.

La difesa del ragazzo

Il 17enne, tuttavia, si difende e presenta una versione diversa da quella della 14enne. Il ragazzo parla di rapporto consenziente avvenuto in casa della fidanzata: "Lei aveva la password del mio profilo Instagram e la usava per insultare mia mamma dicendo che ero stato io. Anche i suoi genitori insultavano me perché sono romeno, dicendomi “non ti lavi” e “romeno di m...”. Non l’ho mai picchiata e una volta che la trovai graffiata mi disse che era stata sua madre".

Spetta ora al pm Carlo Morra conoscere la verità. Gli inquirenti stanno analizzando i cellulari dei ragazzi, che contengono foto erotiche, accuse e insulti diffusi anche nelle chat con gli amici. Per i magistrati sono prove che si sommano alle testimonianze.