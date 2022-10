Una 14enne muore in ospedale: aveva il Covid

Una giovane di 14 anni è morta, questa mattina 10 ottobre, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi. Nei giorni scorsi, la 14enne era stata portata con febbre e vomito all'ospedale di Ostuni. Qui è stata accertata la sua positività al Covid e, successivamente, la ragazzina è stata trasferita nel reparto di Pediatria del Perrino dove in poche ore la situazione è precipitata.

La notte del 7 ottobre, dopo un peggioramento delle sue condizioni, la ragazza è stata trasferita in Terapia intensiva. Nonostante i tentativi dei medici, la 14enne, che era vaccinata con tre dosi, non ce l'ha fatta. Stando alle prime indagini non aveva patologie pregresse. Sono in corso accertamenti per capire le reali cause del decesso.