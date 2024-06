Accusato di aver abusato sessualmente una 16enne: indagato un diciottenne

La notte del 4 maggio scorso era andata a una festa privata credendo di trovare solo qualche amico. E invece in quel locale di Ravenna c'erano una settantina di persone, tra cui anche il giovane che l'avrebbe poi stuprata.

Una denuncia, quella fatta da una studentessa 16enne ravennate, in seguito alla quale un neo maggiorenne della città romagnola è stato indagato per violenza sessuale pluriaggravata. Il 18enne è ora indagato a piede libero.

L'attività investigativa è partita dalla denuncia della ragazza, assistita dall'avvocato Aldo Guerrini. Secondo quanto ricostruito, il fatto si sarebbe consumato nella nottata tra il 4 e il 5 maggio. La ragazza era stata accompagnata a una festa privata in un locale. Poi, dopo aver consumato qualche drink, sarebbe stata avvicinata dal neo diciottenne che non conosceva. E da lì a poco si sarebbe consumato l'abuso sessuale. Ora però, secondo quanto riferito a 'Il Resto del Carlino' dalla madre della ragazza, la 16enne ha paura di incontrarlo in giro.