19enne trovato morto nel letto, tragedia nella residenza per studenti

Impensieriti non vedendo da tempo il loro coinquilino uscire dalla sua stanza, sono andati a chiamarlo e hanno fatto la tragica scoperta. Un 19enne è stato trovato morto nel suo letto in una residenza privata per studenti a Roma, nel quartiere Tiburtino. Come racconta Roma Today la tragedia è avvenuta ieri mattina (venerdì) e la vittima era uno studente fuori proveniente dalla Toscana.

I carabinieri non hanno trovato nessun segno di violenza sul corpo del giovane e, secondo i primi accertamenti del medico legale, il ragazzo sarebbe deceduto per cause naturali, un malore improvviso, ma a quanto pare lo studente soffriva di diverse patologie. Informati i familiari del 19enne distrutti dalla notizia della perdita del loro figlio, la cui salma è stata portata al policlinico Tor Vergata per ulteriori accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria.

