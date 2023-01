Il corpo di una 28enne è stato trovato privo di vita su una banchina del Tevere

Ha finalmente un nome il corpo senza vita trovato su una banchina del Tevere a Roma, la mattina di venerdì 13 gennaio. La vittima è Sara Girelli, una ragazza di 28 anni che è stata trovata morta, sdraiata sul selciato della banchina sul lungotevere.

L’identificazione è arrivata solo nelle scorse ore, dopo gli accertamenti dei poliziotti, perché la giovane era senza la carta d'identità.La giovane donna era uscita di casa lo scorso 12 gennaio e non era più rientrata. A scoprire il suo corpo immobile, privo di vita, su una banchina del lungotevere Sangallo è stato un canoista che stava pagaiando sul fiume. Immediata la chiamata al 112, ma al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Disposta dalla procura l'autopsia sulla salma dalla procura per accertare le cause della morte. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, dal gesto volontario alla caduta accidentale. Gli investigatori hanno sequestrato computer e smartphone della giovane donna per ricostruire i suoi ultimi giorni e le sue ultime ore.