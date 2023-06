Accoltella due colleghi durante il turno di lavoro: manette per un 35enne

Attimi di follia in una fabbrica di lavorazione di carni i a Palo del Colle, in provincia di Bari. Oggi pomeriggio, venerdì 23 giugno 2023, un lavoratore iracheno, ma regolarmente residente in Italia ha aggredito con un coltello due colleghi di lavoro: un 23enne barese e un 40enne indiano.

Secondo quanto ricostruito finora, il 35enne subito dopo l'inizio del turno di lavoro avrebbe estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello con una lama lunga venti centimetri per colpire i colleghi che fortunatamente non hanno riportato ferite gravissime e sono stati trasportati al Policlinico di Bari per le cure necessarie. All'arrivo dei carabinieri l'aggressore avrebbe tentato la fuga e poi avrebbe cercato di opporsi alle forze dell'ordine, prima di venire immobilizzato ed arrestato.

Dovrà rispondere ora dei reati di omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Rimangono ingnote, al momento, le cause dell'aggressione, con gli inquirenti che non si sbilanciano.

