Crollata l’aula magna dell’Università di Cagliari

Crollata l’aula magna nell'università di Cagliari in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità che vi siano vittime.

Il crollo alle 21:15. Sul posto sono presenti alcune ambulanze, diverse squadre dei Vigili del Fuoco anche con i cani e i droni.

Si tratterebbe dell'aula della facoltà di geologia ora utilizzata dagli studenti di lingue. Solo poche ore prima era gremita.