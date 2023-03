In escursione con la fidanzata precipita dal "Passo del Bacio"

Eros Coppola, un elettricista di Busalla ma residente a Genova, domenica 12 marzo era in escursione con la compagna quando è precipitato dal Passo Del Bacio, sul versante meridionale del promontorio di Portofino. Avevano il giusto equipaggiamento per quel sentiero, una ferrata che in alcuni tratti si percorre agganciati ad una corda di sicurezza, e sono in corso indagini per capire cosa sia accaduto. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11 e il medico del 118 verricellato dall'elicottero ha potuto solo constatare il decesso.

È stata proprio la compagna ad avvisare i soccorsi con i vigili del fuoco che hanno inviato una squadra da Rapallo e da Genova. L'elicottero ha poi provveduto a recuperare la salma, mentre la donna, sotto choc, è stata accompagnata a San Rocco dalla squadra di Rapallo e dal Soccorso Alpino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del distaccamento di Santa Margherita Ligure.

Il Passo Del Bacio è uno dei punti più panoramici e suggestivi, ma anche dei più difficili in cui, negli anni, non sono mancati gli incidenti. Proprio il giorno prima - sabato 11 marzo - il Consiglio di amministrazione del Parco regionale aveva deciso di mettere in atto alcune restrizioni per migliorare la sicurezza del sentiero che dalle Batterie va a San Fruttuoso passando da Cala dell'Oro e da Costa del Termine. Le nuove regole sono le stesse previste per la fruizione della Via dei Tubi, l'acquedotto ottocentesco che riforniva Camogli, una ferrata dove si possono fare escursioni solo se si è autorizzati dall'Ente Parco di Portofino. Il problema riguarda le condizioni in cui si arriva in quel punto: il sentiero è lungo, quasi tutto sotto al sole.