Indagato Giampietro Cutrino: perché l'ex iena Gip è accusata di riciclaggio

Giampietro Cutrino, ex volto delle Iene conosciuto con il nome d'arte "Gip", è finito al centro delle indagini della procura di Padova per una presunta truffa ai danni di un'anziana. Soldi che - secondo quanto riporta il Corriere della Sera - Gip avrebbe finto di dare al padre per acquistare una casa. Sarebbe quindi il genitore di Gip, Giovanni Cutrino, ad aver messo in atto la truffa nei confronti dell'anziana. Accusata anche la madre dell'ex volto tv, Maria Teresa Donati: a Giampietro e alla donna viene infatti contestato il solo reato di riciclaggio, mentre il padre Giovanni è accusato anche di peculato, circonvenzione e falso.

La ricostruzione

Da diverso tempo, scrive il Corriere, Gip si sarebbe trasferito in Svizzera, impegnato nel settore delle blockchain. Il padre Giovanni, nel mentre, ha svolto per anni il ruolo di amministratore giudiziario di un’anziana donna residente in una casa di riposo nel centro di Padova. Il compito di Cutrino era quindi occuparsi dei beni della donna, non in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio.

Presto però, le spese della donna hanno inziato ad eccedere copiosamente le entrate, innescando i sospetti della giudice civile Alina Rossato, la quale, controllando i conti, ha accertato l'aumento delle spese e la sparizione senza alcun giustificativo di 217mila euro, molti dei quali in contanti. Il padre dell'ex Iena avrebbe giustificatole le uscite spiegando che la signora amava organizzare "festini" all'interno della casa di cura.

Viene quindi nominato un nuovo amministratore giudiziario, Gianluca Rigon, il quale, controllando il patrimonio della donna, decide di sporgere denuncia in procura. Le indagini, svolte dalla pm Luisa Rossi, hanno accertato le anomalie e hanno portato alla luce l'acquisto di un'abitazione, da parte di Giovani Cutrino, per la quale Gip avrebbe finto di dare del denaro al padre. Soldi che in realtà rappresentavano i proventi dellla truffa ai danni dell'anziana.