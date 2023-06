Per il giudice Impagnatiello non avrebbe premeditato l'omicidio di Giulia

Il gip di Milano, Angela Minerva, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Alessandro Impagnatiello, ma ha escluso l'aggravante della premeditazione. Il 30enne è accusato di aver ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, accoltellata più volte sabato sera scorso nel loro appartamento di Senago, nel Milanese.

La motivazione? Secondo il Giudice per le indagini premliminari, da quando è sorto il proposito di uccidere Giulia al momento in cui Impagnatiello ha agito non è trascorso un arco di tempo sufficiente per riconoscere l'aggravante.

Nel convalidare il provvedimento eseguito ieri mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, la giudice ha tuttavia riconosciuto altre circostanze aggravanti che ora pesano sulla posizione dell'uomo, ovvero quella dei futili motivi' e del vincolo della convivenza.

Cade invece l'aggravante della crudeltà con il giudice che sottolinea che "l'azione omicidiaria non risulta, allo stato, caratterizzata da particolare pervicacia, tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero e dell'entità dei colpi inferti".

Nel frattempo i Pm hanno rivelato la serie di passi falsi che hanno portato a incastrare Impagnatiello: il 30enne milanese si è costituito infatti dopo aver ucciso Giorgia da più di due giorni e avrebbe rivelato di aver guidato anche con il cadavere della compagna in auto prima di disfarsene. Fondamentali nello stringere il cerchio su Impagnatiello sarebbero poi state le rivelazione della sua 'seconda fidanzata' che ha rivelato di essersi incontrata con Giorgia poche ore prima dell'omicidio e di averla cercata anche successivamente per telefono.

L'uomo, reo confesso dell'omicidio, sarà rinviato a giudizio e dovrà rispondere dell'accusa delle accuse di: omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso. Giorgia Tramontano era infatti al settimo mese di gravidanza e questa condizione rappresenta un'aggravante molto pesante rispetto alla condizione processuale dell'omicida.