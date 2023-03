Scoppia maxi incendio, case minacciate dalle fiamme su un fronte di oltre 2 chilometri

Un vasto incendio è scoppiato nella notte in provincia di Varese, a Montenegrino Valtravaglia. Il fuoco è stato alimentato dal forte vento e ha bruciato già 12 ettari di bosco intorno alle abitazioni dei paesi nel Varesotto. Diverse squadre di vigli del fuoco hanno lavorato tutta la notte per evitare la propagazione del fuoco e anche in queste ore stanno mettendo in sicurezza le case minacciate dalle fiamme. Si stanno alternando le squadre provenienti da tutte le zone limitrofe, da Busto Arstizio a Somma Lombardo.

Le squadre hanno usato quattro autopompe, cinque fuoristrada antincendio e due autobotti. Sono in arrivo anche due Canadair della flotta nazionale per aiutare gli oltre trenta pompieri impegnati a domare le fiamme.