Yana è scomparsa: l'ex fidanzato ripreso mentre carica un sacco in auto

È scomparsa da giovedì da Castiglione delle Stiviere la 23enne ucraina Yana Malayko e di lei non c'è traccia nonostante le intese ricerche. Per la sua sorte si teme il peggio: i carabinieri temono che la ragazza sia stata uccisa dal suo ex, il 33enne moldavo Dumitru Stratan, che, in stato di arresto, è stato condotto nel carcere di Mantova, gravato dalle pesantissime accuse di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere.

Secondo quanto si è appreso il 33enne non si sarebbe mai rassegnato alla fine della relazione con la giovane ucraina che lavorava nel bar gestito dalla sorella del moldavo, né tantomeno all’idea che da qualche tempo la 23enne avesse iniziato a frequentare un’altra persona.

Ora si sta cercando di ricostruire le ultime ore di giovedì sera quando in un appartamento nella disponibilità del giovane, forse al culmine di un ennesimo litigio, si sarebbe consumato il delitto. A corroborare l’ipotesi dell’omicidio, che ha portato all’arresto del ragazzo, il fatto che quest’ultimo sarebbe stato inquadrato dalle telecamere della zona mentre nella serata di giovedì usciva dal palazzo portando con sé un ingombrante sacco: l’ipotesi è che al suo interno fosse avvolto il corpo della giovane ucraina.

A lanciare l’allarme per la scomparsa della 23enne è stato un parente di Yana: i carabinieri hanno appurato che Stratan avrebbe caricato il pesante sacco sulla sua automobile per poi dirigersi fino nelle campagne in località Valle, dove da subito si sono concentrate le ricerche di carabinieri, Protezione civile e vigili del fuoco. Dell’arma del delitto e del corpo della giovane, però, non c’è traccia.