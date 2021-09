A1 chiusa per otto notti: le date da cerchiare in rosso sul calendario

Italia spaccata in due causa lavori in corso a settembre e ottobre 2021. Tutte le cose da sapere e le indicazioni

Lavori in corso, e conseguenze inevitabili per la viabilità in un punto critico. Lavori in arrivo sull'autostrada A1, questa volta a cura di Terna sull’elettrodotto "Bargi-Calenzano" a Carraia: per concludere tutti i lavori previsti sarà necessario interrompere la circolazione di notte tra Barberino di Mugello e Calenzano, in entrambe le direzioni, verso Firenze e Bologna.

A1 chiusa per otto notti: le date settembre-ottobre 2021

Nel dettaglio la tratta tra Barberino di Mugello e Calenzano sarà pertanto chiusa in entrambe le direzioni:

nelle due notti consecutive di venerdì 24 e sabato 25 settembre, con orario 22-6;

dalle 22 di domenica 26 alle 5 di lunedì 27 settembre;

nelle due notti consecutive di venerdì 1 e sabato 2 ottobre, con orario 22-6;

nelle due notti consecutive di venerdì 8 e sabato 9 ottobre, con orario 22-6;

dalle 22 di domenica 10 alle 5 di lunedì 11 ottobre.

Nelle date dei lavori si esce obbligatoriamente dalla A1 alla stazione di Barberino di Mugello, per chi proviene da Bologna e la stessa stazione sarà chiusa in entrata verso Firenze; uscita obbligatoria anche alla stazione di Calenzano, per chi proviene da Firenze e la stessa stazione sarà chiusa in entrata verso Bologna. Altrimenti si consiglia di percorrere la SP8 Barberinese. E’ disponibile un ulteriore percorso, per le lunghe percorrenze e, in particolare per chi da Milano deve raggiungere Firenze e viceversa, esclusivamente su nastro autostradale: da Milano verso Firenze: sulla A1 Milano-Napoli, all’altezza del km 102+000 immettersi sulla A15 Parma-La Spezia, proseguire poi sulla A12 di competenza SALT verso Sarzana/Pisa e sulla A11 Firenze-Pisa nord, fino all’allacciamento con A1.

Percorso inverso per chi da Firenze punta a Milano. Per agevolare gli utenti nella percorrenza delle viabilità alternative la Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, con il supporto di Terna Rete Italia, ha predisposto in collaborazione con la Polizia Stradale, presidi a supporto dei viaggiatori sulla SP8 Barberinese, sul valico delle Croci, che prevedono un rafforzamento del soccorso pesante e leggero.