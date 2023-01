Si ribalta minibus in autostrada, almeno un morto e quattro feriti: code chilometriche

C'è stato un incidente stradale lungo l'A1 Firenze Roma, l'autostrada del Sole, a cinque chilometri circa dall’uscita di Orvieto. Per cause in fase di accertamento un minibus con all'interno sei persone si è ribaltato in direzione Firenze. Un uomo di cinquant'anni, nato a Caserta, è deceduto mentre quattro persone sono rimaste ferite. Le code sono state superiori ai 4 chilometri.

? AGGIORNAMENTO

A1 MILANO-NAPOLI ?? Firenze

CODA di 1 km tra Attigliano e Orvieto dal km 463

Entrata consigliata verso Firenze: Orvieto

Uscita consigliata provenendo da Roma: Attigliano https://t.co/a5hL4kZB1k January 18, 2023

Al momento, come riporta Autostrade per l’Italia: "Tratto chiuso tra Orte e Orvieto per incidente. Entrata consigliata verso Firenze: Orvieto". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e personale del 118 per prestare i primi soccorsi.