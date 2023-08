Lega il cane a una ringhiera e scappa in auto. Il sindaco: "Chi sarebbe la bestia?"

L'auto si ferma, il conducente lega il cane a una ringhiera e fugge via. Succede in corso Garibaldi a Venaria Reale (Torino) lunedì pomeriggio, 21 agosto. Alcuni passanti hanno assistito all'episodio e hanno annotato il numero di targa del veicolo, riferendolo poi alla polizia municipale che, appena giunta sul posto, ha messo in sicurezza il cane e avviato le indagini per risalire al proprietario e fare luce sull'episodio.

"Nessuno vi obbliga a prendere un animale domestico se poi non siete in grado di volergli bene - ha detto Fabio Giulivi, sindaco di Venaria Reale -. Tra l'altro, per chi non potesse più tenerlo, ricordo che vi sono altri sistemi legali diversi dal vergognoso atto dell'abbandono. Questa vicenda, sulla quale si sta indagando, si è conclusa positivamente per il cane, ma pensiamo a cosa sarebbe potuto capitare se l'abbandono fosse avvenuto in una zona meno trafficata, lasciandolo sotto il sole a 40 gradi e senz'acqua. Chiedono solo un po' di affetto e nulla di più. Danno amore incondizionato, ma ancora oggi vengono abbandonati. 'Chi sarebbe poi la bestia?'", aggiunge il primo cittadino.

Il sindaco, inoltre, ricorda che l'abbandono o il maltrattamento di animali rappresentano reati penali. "Tale norma, in particolare, prevede testualmente che chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze", conclude il primo cittadino.

Continua a leggere su Today.it...