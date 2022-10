Fece abortire al settimo mese una ballerina del night club, il feto gettato tra i rifiuti: infermiere condannato a 5 anni

Era il 2 maggio del 2013 quando in un cassonetto della spazzatura di Viterbo viene ritrovato il cadavere di una bambina nata settimina da una 23enne. La romena Elisaveta Alina Ambrus aveva chiesto a un infermiere cliente del night a Poggino in cui lavorava di reperirle un farmaco antiulcera usato anche come abortivo e per indurre il travaglio. La giovane donna, già madre di un bambino di nove mesi, ha così interrotto la sua seconda e indesiderata gravidanza. In appello è stata condannata, con rito abbreviato, a cinque anni di reclusione.

L’infermiere è il 60enne Graziano Rappuoli originario di Tuscania e in servizio all'ospedale di Belcolle e nel 2013 addetto all'assistenza domiciliare. Nell'estate del 2014 è stato per un mese agli arresti domiciliari, dopo che il pm titolare della inchiesta è riuscito a far riqualificare il fatto da soppressione e occultamento di cadavere a omicidio volontario. Per questo reato il 27 aprile 2021 ha chiesto quattordici anni di reclusione, ma la corte di assise di Viterbo aveva condannato Rappuoli a sette anni e tre mesi di reclusione per feticidio in concorso con la Ambrus.

Ieri 26 ottobre 2022, dopo un'udienza di circa due ore e mezza la corte di assise d'appello ha ridotto la condanna di primo grado a cinque anni e sei mesi di reclusione per feticidio. Il pm aveva chiesto l'assoluzione derubricando il reato nell'articolo 19 della legge sull'aborto e l'avvocato difensore Samuele De Santis si era associato: "Abbiamo ottenuto - commenta l'avvocato De Santis - una sensibilissima riduzione della pena. A Rappuoli non è stata riconosciuta la premeditazione, è stato assolto per esercizio abusivo della professione medica e gli sono state applicate le attenuanti generiche. Questa battaglia va avanti da dieci anni e vogliamo portarla anche in Cassazione. La suprema corte deve dire la sua su questo caso divenuto punto di riferimento sulla verifica o sull'individuazione del momento in cui può essere applicato il reato di omicidio in luogo di quello di interruzione di gravidanza e viceversa".