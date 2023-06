A pranzo con le famiglie abusa della figlioletta di un collega

Ha i contorni di una storia dell’orrore la vicenda che vede protagonista un uomo del Trentino, artigiano cinquantenne, e una bambina che, all'epoca dei fatti, aveva solo 11 anni. Tutto è cominciato nel giugno del 2021 in un pranzo fra colleghi di lavoro a cui erano invitati anche mogli e figli. Un momento di gioiosa convivialità dietro il quale, però, si annidava un incubo.

La dinamica dei fatti

L’uomo, un padre di famiglia, durante il pranzo si sarebbe allontanato dagli altri commensali con la scusa di andare in una stanza a controllare come stessero gli altri bambini. Stanza nella quale, secondo quanto è stato ricostruito tribunale, avrebbe portato la piccola, togliendole i pantaloni e toccandole le parti intime. In quei frangenti l'uomo le avrebbe detto che era un gioco, ma lei non gli ha creduto: si sarebbe rivestita tornando di corsa al tavolo dei genitori per raccontare loro l'accaduto tra le lacrime.

I familiari avevano portato la bimba in ospedale per un controllo. La piccola era stata sottoposta a test specifici e, confrontandosi con una psicologa, era riuscita a esternare il suo dolore. Subito dopo era scattata la denuncia ai carabinieri e il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare in carcere dell’artigiano. Nella giornata di ieri, martedì 6 giugno, è arrivata la sentenza.

Come riporta il quotidiano L'Adige, l'uomo - attualmente ai domiciliari - è stato condannato a 6 anni con il rito abbreviato e a risarcire con 90mila euro la vittima, in quanto è stato accertato nella bambina un disturbo post traumatico da stress.

Continua a leggere su Today...