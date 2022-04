Tredicenne maltrattata e venduta dai genitori a clienti anziani per fare sesso

Una ragazzina di appena 13 anni veniva costantemente maltrattata e "venduta" ad anziani vercellesi in cambio di piccole somme di denaro o dosi di stupefacenti, dai genitori. E' quanto scoperto dalla polizia di Vercelli che ha arrestato la madre e il padre della ragazzina, entrambi di etnia rom. In manette anche due uomini, accusati di essere i "clienti" e un quinto indagato si è visto notificare l'obbligo di dimora.

Gli indagati rispondono di violenza sessuale aggravata, sfruttamento della prostituzione minorile e maltrattamenti in famiglia. Le misure cautelari sono l'ultimo step di un'indagine partita nell'aprile dello scorso anno e coordinata inizialmente dalla locale procura e successivamente da quella torinese.

Secondo quanto emerso, già dalle prime fasi dell'indagine era emersa una situazione di estremo degrado nella quale la ragazzina e i suoi fratelli, rispettivamente di uno e due 2 anni, risultavano essere totalmente assoggettati al volere dei genitori, costretti a subire maltrattamenti fisici, frustate e minacce tipo "ti ammazzo, ti brucio gli occhi". Per questo i tre minori erano stati collocati in protezione e i genitori, un trentanovenne e una quarantenne, entrambi di origine rumena, arrestati per maltrattamenti in famiglia aggravati. Da ulteriori indagini gli investigatori hanno accertato che la ragazzina, oltre ad essere costantemente maltrattata, veniva regolarmente "offerta" dai genitori a clienti "fidati". La minorenne era venduta per pochi soldi, tra i 20 e i 50 euro, o droga, I due clienti abituali sono un sessantottenne incensurato e un sessantasettenne con precedenti per reati sessuali.

Per tre di loro sono scattate le misure cautelari, due arresti domiciliari e un obbligo di dimora mentre i genitori della ragazzina sono stati raggiunti da una nuova ordinanza cautelare in carcere per sfruttamento della prostituzione minorile.