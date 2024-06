Accoltella la compagna e ferisce la figlia di 5 anni: non accettava la fine della relazione

È finito in manette con l'accusa di tentato omicidio un 34enne originario del Marocco che nelle prime ore del mattino di oggi, 14 giugno, ha accoltellato ripetutamente la compagna ferendo anche la figlia di 5 anni che in quel momento sembra si trovasse in braccio alla mamma. Ad allertare i carabinieri sono stati un parente della coppia e un vicino di casa che aveva sentito le urla. All'arrivo degli agenti l'uomo era già fuggito a piedi, ma è stato rintracciato in breve tempo e arrestato.

L'accoltellamento al culmine di una lite per la fine della relazione

L'aggressione, riporta PerugiaToday, sarebbe scattata al culmine di una lite per la fine della relazione tra i due, che l'uomo non accettava. La donna, anche lei 34enne, ha riportato un'emorragia e gravi lesioni per i numerosi fendenti che l'hanno raggiunta al polmone e all'intestino. Trasportata in condizioni critiche al Santa Maria della Misericordia di Perugia, è stata sottoposta ad una delicata operazione.

Non sarebbe invece in pericolo di vita la bimba, ricoverata d'urgenza al pronto soccorso pediatrico dove è tutt'ora in corso un intervento chirurgico. Proseguono le ricerche dell'arma del delitto, di cui il 34enne si sarebbe disfatto durante la fuga.