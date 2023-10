Accoltella la compagna e si scaglia contro la figlia che cerca di difenderla

Una violenta lite in casa e le coltellate. Più di una, all'indirizzo della compagna e della figlia di lei che avrebbe provato a difenderla. Nottata di terrore ad Arcore, in Brianza, quella di domenica 8 ottobre. Poco dopo l'una e mezza, all'interno di un'abitazione di via Casati, si è consumata una furiosa lite, presto degenerata. Una donna di 44 anni è stata soccorsa, in gravi condizioni, e ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza con diverse ferite da taglio, di cui una anche al collo.

In ospedale è finita anche la figlia di lei, ventenne. La giovane è stata trasportata al Niguarda di Milano: sarebbe rimasta ferita dopo aver provato ad aiutare la mamma. La chiamata con la richiesta di soccorso è scattata intorno all'una e mezza e nel cuore della notte ad Arcore sono giunti i sanitari del 118 con l'elisoccorso atterrato poco distante, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Monza.

Secondo quanto al momento emerso per l'uomo, 54 anni, compagno della donna, è scattato un fermo per tentato omicidio.

