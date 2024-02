Accoltella due uomini in un ristorante e scappa

Aggressione brutale a Milano, all'interno di un ristorante bengalese, nel tardo pomeriggio di domenica 18 febbraio. Due uomini sono stati accoltellati: uno di loro è attualmente grave in ospedale. A colpirli è stato un uomo non ancora identificato dalla polizia, che sta svolgendo le indagini. Il motivo dell'aggressione non è ancora stato chiarito. È successo intorno alle 19 in via Cesare da Sesto al civico 22, in zona viale Papiniano.

Vittime e aggressore sono tutti originari del Bangladesh. Immediato l'intervento dei sanitari del 118. Le due vittime sono uomini, di 35 e 49 anni. Il primo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe in codice verde per una ferita alla mano. Il secondo, più grave, è stato portato in codice rosso al Policlinico: ha ferite a una mano e alla scapola.

Nessuna traccia, al momento, dell'aggressore. Indaga la polizia.