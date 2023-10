Litigano e lui la accoltella alla gola: è grave

Una lite sfociata in una coltellata alla gola. Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione di un 45enne italiano che ha ferito alla gola una donna di 39 anni con un coltello da cucina. È successo oggi, lunedì 23 ottobre 2023, intorno alle 12 nell'albergo "Due spade" di Fidenza, in provincia di Parma. A chiamare i carabinieri, titolari delle indagini, i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima in codice rosso all'ospedale di Parma. Fermato con l'accusa di tentato omicidio l'uomo.

Articolo in aggiornamento

