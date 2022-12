Accoltella l'ex moglie davanti ai figli: catturato dopo la fuga

Un uomo è stato portato in questura in seguito al tentato omicidio nei confronti della ex moglie, accoltellata al collo e ora portata in ospedale in condizioni gravi. È successo nella prima mattina della vigilia di Natale in via Rialto, in pieno centro a Bologna. Sul posto sono presenti per i rilievi sia polizia che carabinieri, oltre che il Pris per la custodia temporanea dei minori.

Sulla base di un primo riscontro sembra che l'accoltellamento sia avvenuto in casa e al gesto avrebbero assistito anche i figli piccoli dei due. Secondo quanto riporta una nota di polizia e carabinieri, l'uomo ha poi cercato di fuggire rapinando della sua auto una signora di passaggio. Imboccata via de' Carbonesi però, il presunto autore dell'accoltellamento ha sbandato ed ha impattato l'auto contro il cantiere. Successivamente, ha cercato di allontanarsi a piedi, finendo proprio in piazza Galilei, a due passi dalla questura. IN pochi secondi il soggetto è stato infine bloccato dalla polizia e portato in questura.