Accoltella moglie e figli, poi si barrica in casa

Ha accoltellato moglie e figli e poi si è barricato in casa, dopo averli fatti uscire dall'abitazione. Succede a Cianciana, in provincia di Agrigento, dove un uomo di 35 anni ha aggredito la donna con un coltello provocandole delle ferite all'interno di una casa popolare. Come riporta il collega Andrea Cassaro su AgrigentoNotizie, si sarebbe accanito anche sui figli, un bambino e una bambina. Il bimbo, sarebbe in gravi condizioni e per lui si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per essere trasferito all'ospedale dei bambini di Palermo. La donna e la bambina avrebbero invece riportato ferite che non destano particolari preoccupazioni. La moglie del 35enne è stata trasportata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in ambulanza.

Dopo l'aggressione l'uomo avrebbe fatto uscire dall'appartamento, uno dopo l'altro, tutti i tre i componenti della famiglia mentre lui sarebbe rimasto in casa rifiutandosi di uscire. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per convincere l’uomo a non compiere altri gesti folli. La zona è stata sgomberata ed è presente un mezzo dotato di gru per consentire alle forze dell'ordine di fare eventualmente irruzione nell'appartamento qualora la situazione dovesse sfuggire di mano. Sarebbe anche intervenuto un mediatore per avviare una trattativa con il 35enne. C'è infatti il rischio che l'uomo possa farsi del male.

I vigili del fuoco, per precauzione, hanno fatto arrivare anche un carro attrezzato con il telo da salto, pronto in caso l'uomo volesse gettarsi nel vuoto.