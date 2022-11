Accoltella la moglie e poi si impicca al cavalcavia dell'autostrada

Dramma a San Mango Piemonte in provincia di Salerno dove poco dopo le 7 del mattino di oggi mercoledì 16 novembre un uomo avrebbe accoltellato sua moglie per poi suicidarsi. Il delitto sarebbe avvenuto nell'appartamento della coppia, entrambi sessantenni: l'uomo avrebbe colpito la donna con un coltello da cucina. Poi l'uomo si sarebbe allontanato per poi impiccarsi al cavalcavia visibile dall'autostrada A2, nei pressi del tratto che collega San Mango con Pontecagnano.

Allertati i sanitari della Croce Bianca e i carabinieri che, giunti immediatamente sul luogo, hanno condotto la donna ferita in ospedale prima ancora dell'arrivo dei soccorsi. Secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa la donna sarebbe morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Ruggi di Salerno

Non si conoscono le ragioni del tragico accaduto: indagini in corso, per chiarire i fatti. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno, agli ordini del comandante Antonio Corvino.

In azione, dunque, i vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo impiccato. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa per consentire agli uomini dei vigili del fuoco di recuperare il corpo della vittima. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e il traffico è deviato con uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione Nord presso lo svincolo di Pontecagnano Nord con rientro in A2 allo svincolo di Salerno attraverso la tangenziale di Salerno. Uscita obbligatoria per i veicoli in direzione Sud allo svincolo di San Mango Piemonte, percorso su viabilità secondaria e rientro in A2 allo svincolo di Pontecagnano Nord.