Accoltella la moglie e poi si toglie la vita: dramma a San Mango Piemonte

Dramma a San Mango Piemonte, questa mattina, poco dopo le 7. Un uomo avrebbe accoltellato sua moglie, nel loro appartamento, per poi allontanarsi da casa e suicidarsi. Si sarebbe impiccato al cavalcavia visibile dall'autostrada, all'altezza di San Mango.

L'intervento

Allertati i sanitari della Croce Bianca e i carabinieri che, giunti immediatamente sul luogo, hanno condotto la donna ferita in ospedale prima ancora dell'arrivo dei soccorsi. In azione, dunque, i vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo impiccato. Non si conoscono le ragioni del tragico accaduto: indagini in corso, per chiarire i fatti.