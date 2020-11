Accoltella moglie e suocera, poi tenta il suicidio: le donne sono gravissime

Tentato omicidio-suicidio all'alba in un appartamento di Milano: un uomo di 66 anni ha colpito più volte con un coltello le due donne, per poi rivolgere l'arma contro se stesso

Prima ha colpito più volte con un'arma da taglio sia la moglie che la suocera, poi ha rivolto il coltello contro se stesso, nel tentativo di farla finita. Il tentato omicidio-suicidio è avvenuto intorno alle 6 di oggi, domenica 22 novembre, in un appartamento via Lambruschini, zona Bovisa di Milano.

Milano, accoltella la moglie e la suocera: sono gravissime

Le due donne, di 62 e 90 anni, sono in condizioni gravissime: i soccorsi le hanno portate in condizioni disperate all'ospedale Niguarda e San Carlo. L'uomo, 66 anni, che ha sorpreso le due donne colpendole all'addome e al torace, si sarebbe procurato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non si sanno i motivi del tentato duplice omicidio, ma i carabinieri della compagnia Magenta e del Radiomobile di Milano non escludono alcuna ipotesi, in attesa di ascoltare il 66enne appena le sue condizioni lo permetteranno.

E' stato il 56enne a chiamare il 118 dopo aver accoltellato moglie e suocera: anche l'uomo si trova attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda dove lo stanno medicando. In questi minuti la moglie è in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico.