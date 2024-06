Accoltella il padre per difendere la madre e gli perfora un polmone

Le liti in casa erano frequenti, così come gli atteggiamenti prevaricatori dell'uomo nei confronti della moglie: sabato pomeriggio, però, le cose sono peggiorate e in un appartamento di Chiavenna un ragazzo di 16 anni ha accoltellato il padre per poter difendere la madre. Come riporta SondrioToday, al culmine dell'ennesima liete, l'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato colpito da due coltellate di cui una alla schiena, per cui avrebbe subito la perforazione di un polmone.

Per questo, il padre, soccorso in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. La donna e il ragazzo 16enne - il maggiore dei cinque figli della coppia - sono stati condotti in caserma nel pomeriggio di ieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e comprendere il contesto familiare in cui la lite e l'accoltellamento sono avvenuti.