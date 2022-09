Accoltella il vicino alla gola per rubargli il bancomat

Tentato omicidio e tentata rapina: sono queste le accuse nei confronti di un ragazzo di 30 anni, ritenuto responsabile di una violenta aggressione ai danni del vicino di casa, colpito alla gola con un coltello con l'obiettivo di rubare il suo bancomat. I fatti sono avvenuti nella mattinata di giovedì scorso, nel quartiere Madonna Bianca, a Trento. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine: nel tentativo di prendere la carta del vicino di 60 anni, il 30enne lo ha colpito al viso e al corpo, prima di sferrargli una coltellata alla gola. A quel punto l’uomo si è dato alla fuga senza prestare soccorso al 60enne, nonostante la gravità della ferita e la quantità di sangue che perdeva.

La vittima, non riuscendo a tamponare la profonda ferita al collo, ha chiesto aiuto a un vicino che ha allertato i soccorsi. Trasportato al pronto soccorso, l’uomo è stato tenuto in osservazione per la profonda ferita laterocervicale sinistra e le percosse subite. Nell’abitazione del 60enne, dove erano ancora ben visibili i segni della lite nonché la presenza di numerose macchie di sangue, la polizia di Trento ha ritrovato il coltello da cucina utilizzato dal 30enne per aggredire il vicino.

Gli operatori della squadra mobile, intervenuti sul posto, hanno iniziato immediatamente la ricerca dell’aggressore nel capoluogo e in provincia, partendo dalle vie di fuga del palazzo e perlustrando ogni singolo piano, le cantine, le zone limitrofe e i luoghi frequentati. In tarda serata, l’uomo ha raggiunto un campetto vicino al condominio dove in mattinata era avvenuta l’aggressione. Accortosi della presenza della polizia, ha oltrepassato velocemente l’ingresso del palazzo, dirigendosi a capo chino verso i giardini, ma è stato bloccato dagli operatori con addosso ancora gli abiti sporchi di sangue della vittima.