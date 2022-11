Due uomini accoltellati in strada

Quella tra martedì 8 e mercoledì 9 novembre è stata un'altra notte di violenza a Milano. Due uomini sono finiti in ospedale, in codice rosso, per delle ferite di arma da taglio e i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire.

Uno dei due ha 21 anni, l'altro momento non è ancora stato identificato. Entrambi sono stati accoltellati in piazza Carbonari, zona viale Marche. Sono stati portati in codice rosso nei pronto soccorso del Niguarda e del Policlinico. Il 21enne è stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome mentre l'altro ha riportato delle ferite a una coscia. Non sarebbero in pericolo di vita.

Tutto è accaduto poco prima delle 3, come reso noto dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Sono in corso accertamenti da parte della polizia per capire cosa sia accaduto tra i due o se siano coinvolte altre persone.

Solo ieri, proprio per una furibonda rissa con coltelli alla mano in pieno centro, è stato arrestato un ragazzo e altri tre sono stati denunciati.