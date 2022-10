Paura al centro commerciale, sette persone accoltellate e un morto: fermato un uomo

Pomeriggio di terrore nel centro commerciale Milanofiori di Assago, Milano. Secondo le prime informazioni, un uomo avrebbe accoltellato almeno sei persone che si trovavano nella struttura, nei pressi del Carrefour. L'aggressione è avvenuta nella giornata di oggi, giovedì 27 ottobre, l'assalitore è stato poi fermato dai militari. Si tratterebbe di un uomo italiano di 46 anni.

Presenti sul posto gli equipaggi di 7 ambulanze, due auto mediche e un elicottero del 118. Le condizioni di alcuni dei feriti pare siano molto serie: almeno tre di loro sono gravissimi. Ancora sconosciuti i motivi del gesto: non è chiaro se si sia trattato di una lite o di un blitz improvviso. Allo stato si esclude un atto terroristico.

Tra le persone rimaste gravemente ferite nell'aggressione al centro commerciale Milanofiori di Assago c'è anche il calciatore del Monza Pablo Mari. Il giovane, secondo quanto riferiscono gli investigatori, si trovava all'interno del supermercato Carrefour, quando l'aggressore, dopo aver prelevato un coltello da un espositore, per cause in corso di accertamento, ha accoltellato alcune persone ferendone gravemente almeno tre. Il 46enne è stato quindi bloccato da alcuni clienti che poi lo hanno consegnato ai carabinieri di Corsico, subito intervenuti.

Al momento il bilancio è di un morto: un dipendente Carrefour avrebbe perso la vita.

+Notizia in aggiornamento+