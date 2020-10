Il negazionista del Covid che ha accoltellato un cliente scambiandolo per il buttafuori

Scene di ordinaria follia in un bar di Terni dove un sudamericano di 33 anni ha colpito con una coltellata al collo un cliente del locale, scambiandolo per un buttafuori.

I fatti risalgono a domenica sera, ma se ne è avuta notizia solo nelle ultime ore. Secondo la ricostruzione della polizia, il 33enne era entrato nel bar privo di mascherina, rifiutandosi di indossarla nonostante i ripetuti inviti della cassiera che, a un certo punto, si era vista costretta ad invitarlo ad uscire dal locale.

Follia in un bar di Terni: cliente senza mascherina accoltella un uomo

Durante la discussione un altro cliente, ignaro di quanto stesse accadendo, era entrato nel locale dirigendosi alla cassa per fare lo scontrino prima di consumare. Il sudamericano ha però erroneamente immaginato che si trattasse di un buttafuori e dapprima lo ha spintonato, facendolo sbattere contro il muro, poi ha estratto un coltello dalla tasca dei pantaloni e lo ha ferito al collo. L'aggressore è stato poi trascinato fuori dal locale da una donna e si è dato alla fuga. L'uomo ferito ha per fortuna rimediato solo una lesione superficiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Denunciato per lesioni aggravate

La squadra mobile ha fatto subito partire le indagini. Gli agenti hanno visionato le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del bar ed uno dei poliziotti ha riconosciuto il 33enne, già denunciato nell’estate 2019 quando per motivi di gelosia colpì un uomo con una mazza da baseball. Rintracciato presso la sua abitazione con ancora il coltello indosso, il giovane sudamericano è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate e per il porto illegale del coltello.