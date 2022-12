Accoltellato in strada durante i festeggiamenti per il Marocco: è grave

Un cittadino di origini marocchine è stato gravemente ferito alla gola con una coltellata ieri sera a Milano, nel corso dei festeggiamenti in Corso Buenos Aires per la vittoria della sua Nazionale contro il Portogallo. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore, in base alle prime informazioni, sarebbe un uomo dell'est Europa che poi è scappato. Il nordafricano è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico: è stato intubato in seguito a una emorragia alla carotide. A quanto si apprende era intervenuto per sedare una lite tra un gruppo di almeno cinque giovani marocchini apparentemente sorta per futili motivi. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dal pm di turno Bruna Albertini, che stanno cercando di dare un nome e un volto all'aggressore.

Le coltellate sarebbero scattate - secondo la prima ricostruzione riportata da MilanoToday - quando il 30enne è intervenuto per sedare una lite tra un gruppo di circa 5 ragazzi marocchini, lite scatenatasi per futili motivi all'angolo con viale Tunisia. In questo frangente la vittima avrebbe urtato accidentalmente un passante, descritto come un giovane dell'est Europa ed estraneo ai festeggiamenti, che avrebbe risposto sferrandogli un fendente alla gola per poi allontanarsi in direzione piazzale Loreto. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è poi stato accompagnato con la massima urgenza al Policlinico dove è stato intubato per una emorragia alla carotide. Le sue condizioni sono delicate.

Durante i festeggiamenti avvenuti in diverse parti della città ma specialmente in corso Buenos Aires e in Duomo tre persone sono rimaste ferite in seguito a zuffe: uno con contusioni al volto, uno con una ferita lacero contusa alla fronte e l'ultimo altro con una spalla fuoriuscita. La polizia ha fermato un ragazzo ubriaco dell'est Europa che ha lanciato una bottiglia verso il reparto mobile, schierato insieme a carabinieri e guardia di finanza. Non solo, un altro ragazzo di 25 anni è stato fermato dagli agenti e accompagnato in questura perché sorpreso a "esplodere pericolosamente e in più occasioni fuochi d'artificio". Complessivamente i festeggiamenti hanno visto la partecipazione di circa 5mila persone, 3mila in Corso Buenos Aires.