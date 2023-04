Achille Costacurta si barrica nel taxi poi picchia un vigile: finisce malissimo

Notte da dimenticare per Achille Costacurta, 18 anni: è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Il figlio della leggenda del Milan Alessandro e di Martina Colombari avrebbe prima fatto una sfuriata in taxi e, successivamente, avrebbe aggredito un agente della polizia locale di Milano con un cazzotto in pieno volto. È successo nella serata di martedì 18 aprile.

Tutto è iniziato intorno alle 23 quando Achille Costacurta, secondo il racconto di MilanoToday, è salito a bordo di un'auto pubblica in zona Tortona. Poco dopo avrebbe iniziato a dare in escandescenze all'interno dell'abitacolo; a quel punto il tassista si sarebbe avvicinato a una pattuglia dei vigili urbani in via Savona (in servizio per il Fuorisalone). Il conducente avrebbe detto che il ragazzo che era in macchina stava danneggiando l'abitacolo urlando frasi sconnesse.

La situazione è diventata più calda: il tassista avrebbe invitato il giovane a scendere (invano). I vigili hanno quindi aperto le porte e il 18enne avrebbe colpito uno di loro con un pugno in pieno viso. Immediata la risposta dei ghisa che lo hanno immobilizzato e accompagnato in via Custodi (all'ufficio centrale arresti e fermi della locale). Per lui è scattata una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, all'alba è stato affidato al padre che lo ha riaccompagnato a casa. Per il vigile sono state necessarie le cure del pronto soccorso: prognosi di 7 giorni.