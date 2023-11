Getta l'acido muriatico sul volto dell'ex fidanzata

Una ragazza di 23 anni è stata aggredita, intorno alle 14 di oggi (martedì 21 novembre), nella zona industriale di Erba, in provincia di Como. L'aggressore, secondo i primi accertamenti, sarebbe l'ex fidanzato: ha gettato dell'acido muriatico sul volto della donna, procurandole serie ustioni. L'aggressione è avvenuta in via Pontida.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri, mentre la 23enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Risulta anche ferito, seppur in modo lieve, un uomo di 47 anni che era intervenuto in soccorso della ragazza.

