Acqua e fango tornano a spaventare le Marche. Una bomba d'acqua ha colpito nel pomeriggio la zona di Matelica, in provincia di Macerata. Le copiose e improvvise precipitazioni hanno causato molti disagi su molte strade, dove scorre un fiume d'acqua e fango, e anche allagamenti in particolare di garage in città. Una ventina le richieste di intervento ricevute dai vigili del fuoco che ne hanno già evase una metà e sono ancora impegnati nelle altre situazioni anche per rimuovere rami e piante caduti in strada. Al lavoro anche personale del Comune e volontari di protezione civile.

A seguito del nubifragio verificatosi nel pomeriggio a Matelica, diverse zone del comune marchigiano sono state allagate provocando danni e disagi. Tra queste, fa sapere il Comune, c'è l'area delle scuole, dove l'acqua è penetrata nei locali mensa di una scuola materna. Per questo motivo il servizio mensa sarà sospeso fino a nuova comunicazione. Al momento non si registrano vittime né feriti. "Non ci sono vittime e neppure feriti", ma la bomba d'acqua che si è abbattuta nel pomeriggio su Matelica ha causato danni "alle strade che ora sono coperte di fango e soprattutto alle auto, rimaste bloccate", ha affermato all'ANSA è il sindaco di Matelica, Massimo Baldini. "Ha smesso di piovere e stiamo liberando le strade - aggiunge - speriamo di finire tutto entro stanotte". I disagi maggiori riguardano il servizio mensa della scuola materna, sospeso per l'allagamento dei locali. Le zone colpite "sono le stesse toccate dall'alluvione del 15 settembre", ha raccontato.

Un incubo quindi che torna a nemmeno un mese di distanza dall'alluvione che aveva devastato l'anconetano e il pesarese, provocando morti e danni. L’allarme viaggia già via social. Su un gruppo Facebook, un'utente ha postato foto e appello a restare in casa: "Sono tornata viva per miracolo da Matelica, consiglio vivamente a chi deve andare di restare a casa perché è successo come il 15 settembre! Una grande quantità di acqua marrone ha allagato tutta la strada, oltre la pioggia che impediva la visuale in macchina non si riusciva a proseguire", si legge sul social network.