La mamma che annega il figlio in mare e viene assolta: ora nessuno vuole accoglierla

Secondo i giudici non era in grado di intendere e di volere quando ha ucciso suo figlio, la sera del 2 gennaio 2022 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il piccolo Francesco aveva appena due anni e mezzo e la madre gli aveva autodiagnosticato l'autismo consultando Internet. Ora, dopo l'assoluzione per vizio totale di mente, non ci sono strutture sanitarie né familiari disposti ad accogliere ed accudire Adalgisa Gamba, la mamma 42enne di Torre del Greco per cui i giudici hanno disposto la scarcerazione, con revoca della misura della libertà vigilata e il trasferimento in un ospedale psichiatrico giudiziario in regime di Rems.

La Rems è una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reati affetti da disturbi mentali e ritenuti socialmente pericolosi. Le Rems hanno di fatto sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari: quelle funzionanti in Italia sono 30 e la loro gestione dipende dalle regioni.

Niente libertà vigilata per Adalgisa Gamba, che uccise il figlio a Torre del Greco

Il provvedimento è stato firmato nella giornata di ieri, mercoledì 12 giugno, dagli stessi giudici della prima sezione della Corte d'assise di Napoli che hanno emesso la sentenza di assoluzione lo scorso 4 giugno. A distanza di una settimana dalla nota inviata all'Asl Napoli 3 sud e in assenza di strutture sanitarie o familiari che potessero ospitarla, i giudici non hanno potuto far applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 15 anni, con obbligo di cura e dimora presso una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa ad alta intensità, con un idoneo piano terapeutico, come invece era stato stabilito nella sentenza. Dunque, hanno accolto la precedente richiesta della procura di Torre Annunziata (pm Andreana Ambrosino) e disposto il trasferimento della donna in un ospedale psichiatrico giudiziario, poiché necessita di cure specifiche.

"Gisa è stata prosciolta perché è una persona malata"

"È stato un processo particolarmente difficile, sia professionalmente che umanamente, ma finalmente è stata fatta giustizia - aveva detto a caldo l'avvocato Salvatore Del Giudice, legale di Adalgisa Gamba, dopo la sentenza che ha sancito l'incapacità di intendere e volere -. Gisa è stata prosciolta perché è una persona malata. Adesso, passo dopo passo, dobbiamo aiutarla affinché torni alla normalità".

Le parole del marito: "È un diavolo, un mostro"

La donna era a processo con l'accusa di omicidio premeditato. La sentenza è stata accolta male dal marito che, appena saputo il responso e con la Corte ancora presente, le ha urlato: "Devi morire, sei un'assassina". L'uomo non l'ha mai difesa. Pesantissime le parole avute per la moglie: "Non ha avuto il coraggio di abortire, e l'ha ucciso dopo... È un diavolo, un mostro, che ha ingannato me, mio figlio e anche i periti. La vogliono far passare per santa ma è un mostro. Io spenderò la mia vita per dare giustizia a mio figlio".

Adalgisa Gamba ha ucciso il figlio

Il 2 gennaio del 2022 Elio, il marito di Adalgisa, chiama le forze dell'ordine: chiede aiuto perché non riesce a rintracciare la moglie e il figlio Francesco. Adalgisa viene trovata poco dopo sul lungomare di Torre del Greco: stringe tra le braccia suo figlio, purtroppo già morto. Pronuncia frasi sconnesse e poi confessa: "Sono stata io a gettarlo in mare perché era malato". Viene arrestata. L'autopsia accerta che Francesco è morto per "soffocamento attraverso l'occlusione di naso e bocca". Il perito rileva la presenza di filamenti di cellulosa vegetale (forse riconducibili a un fazzolettino di carta) nei polmoni e nei bronchi del piccolo e nessun segno di violenza esterna sul naso e sulla bocca. Dalle indagini emerge anche che nei giorni precedenti alla tragedia la donna aveva inviato al marito alcuni messaggi di questo tenore: "Non dorme, forse ci vuole il ciuccio, o vogliamo farlo schiattare e magari si toglie il vizio?".

Nell'iter giudiziario che ne segue, una grande attenzione si concentra sulle condizioni mentali della donna. Secondo la difesa, Adalgisa era entrata in depressione dopo il parto ed era convinta che il figlio avesse un disturbo dello spettro autistico. Viene sottoposta tre volte a perizie per accertare la sua capacità di intendere e volere al momento del fatto. Pochi giorni fa è arrivata la sentenza: per la Corte d'assise di Napoli, la donna non era in grado di intendere e di volere. Per questo era stata decisa la sua permanenza per 15 anni in una struttura di cura in libertà vigilata.

Poi, poche ore fa, la libertà vigilata è stata revocata: nessuna struttura sanitaria vuole ospitarla e non c'è nessun familiare disposto a prendersi cura di lei. Adalgisa Gamba, dunque, verrà ospitata in una Rems.