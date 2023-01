Adonis fucensis è la nuova pianta scoperta in Italia

"Adonis fucensis". È questo il nome di una nuova pianta della specie A. setta. Adonanthe (Ranunculaceae), già classificata come pianta in via di estinzione visto che ne esistono poche più di 65 in tutto il mondo.

La novità ancora più rilevante è che questa nuova pianta è stata rintracciata in Italia. Più precisamente in Abruzzo. A scoprirla nell’area del Fucino, altopiano della Marsica in provincia dell'Aquila, è stata Marina Buschi, presidente del Club alpino italiano di Vallelonga - Coppo dell’Orso. Lo studio e la conferma che ci si trovava di fronte a una pianta più unica che rara, sono stati i biologi Biologo Fabrizio Bartolucci e Fabio Conti, docente di Biologia vegetale all'università di Camerino, nelle Marche.

La specie A. setta. Adonanthe (Ranunculaceae) è già nota e comprende piante erbacee, con caratteristiche precise, fra cui i fusti che non superano i 30 centimetri con foglie simili a filamenti e fiori dai colori vivaci simili alle margherite. La novità è la pianta: la "Adonis fucensis".

La scoperta, è stata pubblicata anche su Biology, rivista internazionale sulle scienze biologiche, edita mensilmente on line che riporta: La "Adonis fucensis può essere distinto da A. volgensis da foglie cauline più grandi, pentagonali con denti e fiori più grandi. La nuova specie appartiene ad A. sect. Adonanthe è morfologicamente simile ad A.volgensis (incl. A. transsilvanica), una specie distribuita in Ungheria, Romania, Bulgaria e Turchia, nonché verso est fino alla Siberia sud-occidentale e all'Asia centrale".

La scoperta in verità risale all’anno scorso ma solo di recente si è avuta la conferma scientifica che ci si trova di fronte a una nuova specie vegetale. Una volta trovata, marina Buschi ha contattato subito i suoi amici Fabio e Fabrizio, gli esperti, inviando loro delle foto. Dopo pochi giorni, i due studiosi sono andati a vedere la pianta ed entrambi, pochi giorni fa, hanno confermato che quella della presidente del Cai abruzzese, è stata una scoperta mondiale. "Mi sono commossa, mi è venuta la pelle d’oca" ha commentato Buschi.