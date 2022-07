Adriano Pacifico, il giovane scomparso in Francia: "Ha pernottato in un ostello"

Adriano Pacifico sarebbe ancora vivo. Il 32enne modenese partito in sella alla sua bicicletta dalla provincia della città emiliana alla volta di Santiago de Compostela aveva fatto perdere le tracce di sé dallo scorso 11 luglio, dopo una videochiamata. La donna, dopo giorni di silenzio, aveva sporto denuncia alla polizia ed era andata in Francia a cercare il figlio. Oggi, dopo 10 giorni di ricerche anche sul posto da parte della mamma, la segnalazione tanto attesa. Adriano ha pernottato lo scorso 19 luglio all'ostello "il riposo dei pellegrini" a Saint Gilles per riprendere poi il suo cammino. E lì, ora, si trova anche Grazia.

"Adesso sto meglio, la titolare dell'ostello che dice di aver avuto ospite qui Adriano mi sembra sincera. Delle motivazioni per cui non si sia fatto sentire non ho idea, sono certa che chiamerà una volta in Spagna. L'importante è che stia bene". A parlare all'Adnkronos è Grazia Mansueto, mamma del giovane modenese.

"Sto seguendo il suo cammino - dice - Stiamo cercando di capire se ha fatto altre tappe ma non voglio tampinarlo. Non so se non mi abbia chiamato perché si vergogna o se perché sta bene così, mi sembra strano ma lo accetto. La signora dell'ostello mi ha detto di averlo visto benissimo, che aveva percorso 90 km in un giorno, che qui è stato per la notte ed è ripartito la mattina. Ora che so che sta bene lo aspetto con serenità".

Pacifico sarebbe stato avvistato l'ultima volta vicino a una stazione di servizio a Evenos, a poca di stanza da Tolone, venerdì scorso: il giovane avrebbe lamentato il fatto di non avere ormai più soldi e sarebbe stato notato mentre faceva l'elemosina in zona, chiedendo soldi o sigarette. Secondo la testimonianza Adriano si sarebbe appisolato sotto una pensilina.