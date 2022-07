Adriano, il 32enne sparito mentre percorreva il Cammino di Santiago

Da una settimana di Adriano Pacifico si sono perse le tracce. Sua madre, Grazia Mansueto, ha formalizzato una denuncia in Francia dove il giovane si trovava: partito il 2 luglio da Bastiglia, nel Modenese, il 32enne voleva raggiungere con la sua bicicletta Santiago di Compostela. Il "cammino" che molti seguono in un percorso spirituale e personale di ricerca di se stessi e che Adriano aveva scelto di rendere più estremo in sella alla sua due ruote. Ma le sue tracce finiscono a Tolone.

"La polizia francese ci ha spiegato che mio figlio potrebbe aver scelto il percorso meno frequentato per raggiungere Santiago in bicicletta e che per questo motivo, essendo peraltro lui privo di telefonino, sarebbe maggiormente difficile rintracciarlo o individuarlo? spiega la signora Mansueto nella speranza di riabbracciare il figlio.

L?ultimo contatto con Adriano Pacifico la donna lo ha avuto una settimana fa, ricevendo una videochiamata da un telefono che non era quello del figlio. Proprio durante quella telefonata Adriano ha spiegato che il suo cellulare si era rotto, che si trovava in Francia e si era fermato qualche giorno perché non si sentiva bene. Il telefonino che stava utilizzando per la videochiamata glielo aveva prestato una persona conosciuta lungo il percorso. Da quel giorno il blackout. Ma non solo, perché alcuni dettagli hanno aumentato la preoccupazione della madre. Tra questi alcune operazioni bancomat, in uno sportello bancario di Tolone: si tratta di piccoli prelievi, da 20-30 euro, fatti a breve distanza l?uno dall?altro.

La madre qualche giorno dopo ha contattato il ragazzo che aveva prestato il telefono ad Adriano, che le ha detto che viaggiava da solo ed era ripartito. Un altro particolare ha colpito la donna: "in una di queste videochiamate - ha raccontato alla stampa modenese che ha rilanciato il suo appello - ho notato che questa persona viveva in un luogo particolare, sembrava una baracca. Un posto abbandonato e trasandato. Mi sono spaventata e lo sono parecchio anche adesso". Ci sono poi altri elementi che destano ulteriori sospetti: alcune operazioni bancomat sarebbero andate a vuoto e l'ultimo prelievo pare sia stato fatto a Aubagne, a 40 chilometri di distanza e sul percorso che potrebbe aver condotto Adriano verso la Spagna.

Proprio a Aubagne si trova Grazia Mansueto, 50 anni, operaia elettromeccanica in una ditta di Modena, ed ora spera che possano essere acquisiti i filmati dei bancomat da dove sono stati fatti i prelievi con la carta di credito del figlio.

"All?angoscia per mio figlio di cui non abbiamo più notizie da una settimana, si è aggiunta l?amarezza per come siamo stati trattati dai vari Comandi della polizia qui in Francia. Non ci hanno considerati e ci hanno rimbalzati da una stazione all?altra nella più totale indifferenza", ha commentato la donna a Il Resto del Carlino. "Venerdì io e il mio compagno siamo partiti per venire in Francia ? ha aggiunto ? per visionare tutti i luoghi da cui risultano essere stati fatti prelievi con il bancomat di Adriano, l?ultimo dei quali venerdì alle 21.06 a Aubagne: sono stati prelevati 10 euro e il conto si è esaurito. Abbiamo fotografato tutti i posti, chiesto aiuto alle forze dell?ordine: ci siamo recati nella sede centrale della Polizia a Marsiglia, poi in quella della Polizia locale, di quella Nazionale e anche dalla Polizia sezione criminale. Nessuno ci ha dato ascolto: siamo rimasti anche due ore in piedi ad aspettare. Hanno addirittura detto che dall?Italia non era arrivato nulla, quando invece mercoledì scorso ho fatto denuncia ai carabinieri di Bomporto e la denuncia è partita. E? vergognoso come si sono comportati".

La Farnesina segue il caso: fonti del ministero degli Esteri fanno sapere che la famiglia di Pacifico "è in contatto con il nostro consolato generale a Marsiglia che ha competenza anche su Tolone". "Si sta prestando tutta l'assistenza del caso - assicurano le stesse fonti - , è stata anche offerta assistenza dal punto di vista linguistico e si sta cercando di assisterli in tutte le modalità possibili. È una situazione che conosciamo e che seguiamo anche da qui"

A chiedere aiuto sui social network è stata per prima Jessica, sorella di Adriano, che ha rivolto un appello sul web a chiunque potesse avere notizie del fratello. La giovane attraverso i propri profili aggiorna costantemente sugli sviluppi. In quello odierno sono state confermate le dificoltà burocratiche incontrate in Francia. Ora i famigliari attendono di poter visualizzare le telecamere poste sullo sportello bancomat dove è stato registrato l'ultimo prelievo con la carta di Adriano.