Adriano Pacifico, il giovane scomparso in Francia: "Avvistato vicino Tolone, è senza soldi"

Sparito nel nulla. Dall'11 luglio scorso si sono perse le tracce di Adriano Pacifico, 32enne di Modena partito a inizio mese per raggiungere Santiago di Compostela con la sua bicicletta. Il "cammino" che molti seguono in un percorso spirituale e personale di ricerca di se stessi e che Adriano aveva scelto di rendere più estremo in sella alla sua due ruote. Ma le sue tracce finiscono a Tolone. Che fine ha fatto il giovane?

Grazia Mansueto, madre del ragazzo, ha avuto l'ultimo contatto con il figlio proprio l'11 luglio, ricevendo una videochiamata da un telefono che non era quello di Adriano (che a quanto sembra aveva perso il suo). Il giovane le avrebbe anche riferito che si era fermato qualche giorno perché non si sentiva bene. Il telefonino che stava utilizzando per la videochiamata glielo aveva prestato una persona conosciuta lungo il percorso. Poi più nulla. Qualche giorno dopo l'ultima telefonata la madre ha contattato il ragazzo che aveva prestato il telefono ad Adriano, che le ha detto che viaggiava da solo ed era ripartito. Un altro particolare ha colpito la donna: "In una di queste videochiamate - ha raccontato alla stampa modenese che ha rilanciato il suo appello - ho notato che questa persona viveva in un luogo particolare, sembrava una baracca. Un posto abbandonato e trasandato. Mi sono spaventata e lo sono parecchio anche adesso".

Nel corso delle indagini è emerso un elemento che potrebbe rivelarsi importante: ci sarebbero stati infatti dei prelievi Bancomat presso uno sportello bancario di Tolone, da 20-30 euro, fatti a breve distanza l’uno dall’altro. Alcune operazioni sarebbero però andate a vuoto e l'ultimo prelievo pare sia stato fatto a Aubagne, a 40 chilometri di distanza e sul percorso che potrebbe aver condotto Adriano verso la Spagna.

Adriano Pacifico: le ultime segnalazioni sul ragazzo scomparso

Non solo. C'è una segnalazione riportata dal quotidiano online francese Varmatin.com. Pacifico sarebbe stato avvistato vicino ad una stazione di servizio a Evenos, a poca di stanza da Tolone, venerdì scorso: il giovane avrebbe lamentato il fatto di non avere ormai più soldi e sarebbe stato notato mentre faceva l'elemosina in zona, chiedendo soldi o sigarette. Secondo la testimonianza Adriano si sarebbe appisolato sotto una pensilina: "Non sembrava molto pulito ma sorrideva. Non parlava francese...". Un dipendente di un panificio di Evenos avrebbe poi riferito di aver visto il giovane sabato sulla strada che porta a Tolone. L'uomo avrebbe riconosciuto la bicicletta di Pacifico, una mountain bike con una una bandiera italiana.

La madre: "Sono sconvolta, non stanno facendo niente"

"Adriano sembra scomparso nel nulla" dice la madre del ragazzo, Grazia Mansueto, raggiunta da Silvia Mancinelli dell'agenzia Adnkronos. "Ora tante segnalazioni arrivano dalla Francia, notizia che non combacia con l'ultimo prelievo di sabato scorso. Non ci sto capendo niente, ci stiamo perdendo d'animo: prima seguivamo il percorso dal bancomat, ora salta fuori che è tornato indietro, che faceva l'elemosina, che aveva fame. Ma cos'è sta storia? Sono sconvolta, veramente". La donna ha spiegato di essere rientata in Italia. "E anche da qui non faccio che chiedere, dare e cercare nuove informazioni. Ma sono sicura che non stanno facendo niente". Aubagne, il luogo dove sarebbe stato fatto l'ultimo prelievo, è in effetti a poca distanza da Marsiglia ed è sulla strada per raggiungere la Spagna. Perché il giovane sarebbe tornato indietro fino a Evenos? E soprattutto: le segnalazioni possono essere ritenute attendibili?