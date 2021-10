Uccise uno straniero in piazza: l'ex assessore Adriatici torna libero

A partire da oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, Massimo Adriatici è un uomo libero. Sono infatti scaduti i termini per gli arresti domiciliari per l'ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera che il 20 luglio uccise con un colpo di pistola in una piazza della città Youns El Boussettanoui di origini marocchine.

Scaduti i domiciliari: Adriatici torna libero

"Da oggi Adriatici è un uomo libero. Resta indagato ed è giusto che le indagini proseguano, senza frenesia, per cercare di chiarire tutti i dettagli di una vicenda che per noi rientra nella piena legittima difesa", spiega all'Adnkronos Gabriele Pipicelli, difensore dell'ex assessore. Negli ultimi tempi Adriatici, avvocato penalista, aveva usufruito di diversi permessi per andare a lavorare: da oggi potrà farlo senza chiedere autorizzazioni.

La scorsa settimana il legale aveva parlato di alcuni testimonianze a favore di Adriatici: "I due testimoni ascoltati con la formula dell'incidente probatorio, la terza teste è rientrata in Romania e non si è presentata, hanno chiarito che c'è stata una piena legittima difesa. Una cosa è certa: il colpo di pistola è partito mentre veniva perpetrata un'altra aggressione da parte di questo ragazzo, il quale dopo averlo fatto cadere a terra avrebbe raccolto qualcosa di indeterminato".

Incidente probatorio il 6 dicembre

L'incidente probatorio è stato rinviato al prossimo 6 dicembre non è chiaro se la testimone tornerà in Italia o si procederà tramite rogatoria. Due settimane fa il gip aveva respinto la revoca degli arresti domiciliari, che invece oggi scadono definitivamente. Nel frattempo Adriatici aveva già usufruito di alcuni permessi, come quelli per andare a lavoro e fare udienze fuori da Pavia.