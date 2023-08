Incidente Amalfi, skipper accusato di omicidio colposo e naufragio

Accusato di omicidio colposo e naufragio Elio Persico, lo skipper 30enne dell'imbarcazione a motore sulla quale si trovava Adrienne Vaughan, la turista americana morta il 3 agosto 2023 dopo essere caduta in acqua nello schianto con un veliero nelle acque antistanti al fiordo di Furore, in costiera amalfitana.

Lo skipper di Massa Lubrense era al timone del gozzo di nove metri quando l’imbarcazione ha impattato lo scafo del veliero Tortuga nelle acque di Amalfi, provocando la morte della turista americana. Adrienne Vaughan, 44 anni, presidente del Bloomsbury USA (la sussidiaria americana della casa londinese che edita i romanzi di Harry Potter), stava prendendo il sole a prua del gozzo al momento della collisione: è stata sbalzata in acqua, risucchiata dal mulinello dei motori e dilaniata delle eliche. Immediati i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

I figli della vittima in hotel con il nonno

Sull’imbarcazione anche il marito di Adrienne Vaughan, ricoverato in ospedale per una lussazione alla spalla e alcune ferite. Miracolosamente illesi i figli della coppia, una bambina di 12 anni e un maschio di 8. "I bambini sono in albergo perché è arrivato in Italia il nonno - ha chiosato il procuratore Giuseppe Borrelli -. Era stata offerta anche ospitalità in una casa famiglia ma sono state concordate con il padre le modalità di custodia dei due bambini".

Il marito della vittima: lo skipper "stava sempre al telefono"

Lo skipper Elio Persico, dipendente della società di noleggio barche di Nerano, risultato positivo ad alcol e cocaina, si trova ancora all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per le ferite riportate. Le quantità di droga non eccessive rilevate negli esami del sangue hanno richiesto la ripetizione dei test per comprendere quanto tempo prima dell'incidente avesse assunto le sostanze. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il marito della vittima, Mike White, avrebbe raccontato ai soccorritori che lo skipper "stava sempre al telefono".

Si sta ancora cercando di ricostruire rotta e velocità delle due imbarcazioni anche attraverso l'eventuale presenza e l'eventuale funzionamento di apparati tecnici presenti sulle due imbarcazioni. Tony Gallo, comandante e armatore del Tortuga in un’intervista rilasciata a Il Mattino ha dichiarato di aver "visto questa imbarcazione venire dritta verso di noi, ho virato, ho spento i motori, ho provato ad andare indietro. Ma l'impatto è stato inevitabile. Subito dopo ho visto che in mare c'erano la mamma e la figlia, entrambe cadute a causa della collisione", confermando che "i soccorsi sono arrivati subito". Il comandante del Tortuga ha poi aggiunto che lo skipper "si teneva la testa tra le mani e gridava: la mia vita è finita, io sono finito. E poi mi ha detto: non vi ho visti. Era esaltato. Ho ripercorso nella mia mente quei momenti tante volte per cercare delle risposte. Non capisco la manovra: o aveva inserito il pilota automatico che, per un motivo che ignoro, potrebbe essersi disinnescato oppure ha perso il controllo perché a me è sembrata una manovra suicida".

I soccorsi

"I soccorsi - come dichiarato anche dal procuratore Borrelli - sono stati immediati perché la notizia dell'incidente è stata ricevuta alle 17.45 del 3 agosto. La donna è arrivata sul molo di Amalfi intorno alle 18. Alle 18.10 è arrivata sul molo l'ambulanza che, in primo luogo, ha constatato la sua intrasportabilità e, dopo qualche minuto, è giunto sul molo di Amalfi un elisoccorso che ha constatato il decesso della vittima. Il tutto si è verificato nel giro di un'ora. La donna aveva subito, per effetto del sinistro, delle lesioni tali da non poter essere sottoposta concretamente ad alcun tipo di cure mediche".

Continua a leggere su Today.it...