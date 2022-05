Adunata degli alpini, le attiviste di 'Non una di meno' denunciano molestie sessuali

La 93esima adunata nazionale degli Alpini, che quest’anno si è tenuta a Rimini dal 5 all’8 maggio, è finita al centro delle polemiche e dell'indignazione. Come denunciato dalle attiviste di 'Non Una di Meno' sull'account ufficiale del gruppo di Rimini, molte donne hanno subito molestie e aggressione sessuale da parte alcuni di alcuni delle 90mila penne nere che hanno preso parte al raduno nella città romagnola.

Il gruppo femminista, che ha aperto un canale su Telegram per offrire sostegno alle cittadine che si sono sentite in difficoltà, ha lanciato una "Contro-adunata" in programma questa sera 9 maggio a Rimini per accendere una luce su atteggiamenti sessisti e maschilisti a danno di numerose donne.

In poche ore sono arrivate al gruppo delle attiviste un centinaio di segnalazione di testimonianze di aggressioni: da chi denuncia di essere stata inseguita mentre tornava a casa a chi è stata vittima di cat-calling. “Ieri sera mentre andavo in bici mi hanno fermata cercando di farmi entrare in un capannone, io sono scappata pedalando più veloce”. Oppure: “Ieri sera stavo facendo il sottopassaggio di viale Principe Amedeo e c’era questo gruppo di alpini ubriachi, mi sono sentita in pericolo”. E ancora: “Ieri nel tardo pomeriggio rientrando a casa a piedi sono stata molestata da alcuni alpini che mi ha urlato: ‘ciao bella figa perché non vieni con noi’ con gesti eloquenti rispetto a quello che avrebbero voluto fare”.

Gli alpini non commentano la vicenda, ma sul caso è intervenuta anche la vicesindaca della città romagnola, Chiara Bellini, che al Corriere della Sera ha dichiarato come le molestie siano sempre “da condannare”.

Intanto ieri nel capoluogo romagnolo c'è stato il passaggio della Stecca, il simbolo delle Penne nere, ricevuto dal presidente della sezione Ana di Udine, Dante Soravito de Franceschi, dal collega della sezione ospitante a Rimini. La prossima edizione del 2023 si terrà a Udine.