Aerei precipitano tra le case: due morti

Incidente aereo a Colle Fiorito di Guidonia, alle porte di Roma, dove due ultraleggeri monoposto si sono scontrati in volo e sono precipitati, con i rottami finiti tra viale Roma e via delle Margherite. I due piloti sono morti.

Scontro tra due aerei a Guidonia (Roma): cosa sappiamo finora

Sul posto la polizia di Stato, i vigili del fuoco, il 118. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:50 di oggi, martedì 7 marzo 2023. Stando a quanto raccontato a RomaToday da alcuni testimoni, i velivoli, quattro in tutto, stavano facendo delle evoluzioni.

A un tratto due di loro sarebbero venuti a contatto. Un aereo è precipitato su un'auto in via delle Margherite. L'altro, invece, in viale Roma, in un pratone a pochi chilometri dall'aeroporto civile di Guidonia. Via vai di soccorsi in zona. Per i due piloti militari non c'è stato nulla fare. Inutili i soccorsi, intervenuti anche con l'eliambulanza. L'incidente aereo non avrebbe provocato altri feriti.

Le testimonianze

Le foto documentano una colonna di fumo nero che si alza dalle case. In molti hanno assistito alla scena. "Ho visto precipitarli sotto i miei occhi. - racconta Simone a RomaToday. "Erano 4 aerei. Uno ha perso l'ala dietro e ha iniziato a roteare su se stesso fino a precipitare e prendere fuoco. Sembrava stessero facendo prove di formazione". "Era sopra la mia testa e ho sentito che il motore si fermava dopo uno scoppio", dice un'altra testimone.