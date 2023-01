Fumo in cabina: volo costretto all'atterraggio d'emergenza a Verona

Un volo della British Airways proveniente da Londra è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza all'aeroporto Catullo di Verona. L'allarme è scattato nella mattina di oggi, lunedì 23 gennaio, per del fumo nella cabina di pilotaggio.

Per fortuna i piloti sono riusciti a far planare l'apparecchio senza alcun problema, con l'atterraggio che si è concluso senza conseguenze: nessuno dei passeggeri risulta ferito. Sul posto i Vigili del Fuoco, mentre sono ancora ignote le cause del fumo.