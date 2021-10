Aereo caduto a Milano: "Ho visto fiamme sotto il motore prima dello schianto"

"Ero alla fermata dell'autobus, ho sentito un rumore strano un fischio. Ho alzato gli occhi e ho visto un piccolo aereo. Sotto aveva delle fiamme, credo sotto il motore. Ho visto che perdeva il controllo e ondeggiava ed è andato dritto contro il parcheggio". E' il racconto di uno dei testimoni dell'incidente aereo a San Donato, alle porte di Milano, in cui hanno perso la vita otto persone. Il velivolo, un piccolo aereo da turismo (Pc-12), è precipitato alla periferia del capoluogo, vicino a una fermata della metropolitana della linea gialla, e si è schiantato su un palazzo che poi è andato in fiamme.

"Abbiamo prima sentito come un rombo provenire dall'alto" racconta un'altra testimone, titolare di una pizzeria che si trova in via Marignano. Poi abbiamo sentito un'esplosione, sembrava una bomba, e la terra che tremava. Siamo stati i primi ad accorrere sul posto, bruciava tutto".

"Ho sentito un rumore fortissimo e un botto" dice uno studente universitario che stava aspettando un bus. "La gente si è spaventata e si è messa a correre. Subito dopo si sono alzate le fiamme dalla palazzina colpita e da alcune auto parcheggiate in strada. Prima dello schianto ho sentito un forte rumore sopra la testa, l'aereo proprio sopra di me, e subito dopo un botto, era veramente molto vicino. E' accaduto tutto molto velocemente", racconta. "Mi sono spaventato e fra la gente c'è stato subito il panico".