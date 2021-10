Cade un aereo ultraleggero a San Donato (Milano): palazzo in fiamme

Un aereo ultraleggero è caduto a San Donato (Milano), in via Marignano. Secondo i primi riscontri il piccolo aereo (un Piper) avrebbe perso rapidamente quota fino a colpire un edificio. Il palazzo è andato in fiamme. Al momento non si conoscono altri dettagli né è chiaro quale sia il numero dei feriti.

Aereo caduto oggi a Milano: gli aggiornamenti

Il velivolo sarebbe precipitato alla periferia di Milano, vicino alla stazione della metropolitana di San

Donato. Maggiori aggiornamenti arriveranno a breve. Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della polizia di Stato, vigili del fuoco, i carabinieri, il personale di Areu 118 (con 5 ambulanze, l'elisoccorso e automedica). Il traffico aereo su Linate è stato sospeso.

Intanto il traffico aereo su Linate è stato sospeso. Sembra che l'aereo sia proprio partito dall'aeroporto meneghino e stesse tentando il rientro. Ma qualcosa non ha funzionato e il piccolo aereo è caduto al suolo. Nello schianto ha però colpito un palazzo che come si vede dall'immagine in copertina è poi andato a fuoco.