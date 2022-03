Un aereo militare è precipitato sul fianco di una montagna

Un aereo militare è precipitato stamattina schiantandosi sul Monte Legnone, nelle Alpi in provincia di Lecco. nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 marzo. Si cercano i membri dell'equipaggio (sarebbero due) che avrebbero fatto in tempo a eiettarsi fuori dall'abitacolo prima dell'impatto. Le ricerche sono ancora in corso.

Al momento le informazioni sono piuttosto frammentarie. Secondo quanto riportato da Lecco Today l'allarme è scattato intorno alle 11.30, e dalla centrale operativa di Agenzia regionale emergenza urgenza della Regione Lombardia è stata inviata l'ambulanza della Croce rossa con la mobilitazione di due elicotteri da Como e Milano. I Vigili del fuoco sono al lavoro con un'unità comando avanzato, tre mezzi fuoristrada carro Saf (Speleo alpino fluviale) e un'autobotte. Sono state allertate anche le forze dell'ordine.

(In aggiornamento)