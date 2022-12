Aereo militare precipita vicino all'aeroporto di Trapani

Continuano le ricerche del pilota dell'Eurofighter del 37° Stormo dell'Aeronautica, precipitato nel pomeriggio di oggi, 13 Dicembre 2022, mentre era di rientro alla base di Trapani Birgi. Il velivolo si sarebbe schiantato nei pressi del Ponte Granatello a circa tre chilometri dall’aeroporto. Quando è avvenuto l'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, l'aereo era in fase di atterraggio, al rientro da una missione addestrativa. Il contatto con la torre di controllo si è interrotto mentre il velivolo si stava avvicinando alla base. Un elicottero del 82 Centro SAR è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell'impatto e per la ricerca del pilota. Come comunica l'Aeronautica si sta lavorando per circoscrivere l'area dell'impatto del velivolo, avvenuto a circa 5 miglia sud est della base aerea siciliana. Sul posto, oltre a forze dell'ordine e vigili del fuoco, anche un team di specialisti dello Stormo.

L'aeroporto di Trapani Birgi è ai livelli massimi di allerta. L'incidente aereo ha comportato il blocco di alcuni voli in partenza ed in arrivo. In particolare è bloccato il volo che da Roma Fiumicino è diretto a Trapani, operato da Ryanair, e che non è ancora decollato.

L'elicottero è decollato da Trapani per aiutare nelle ricerche dell'Eurofighter precipitato intorno alle 19 nel trapanese. Nessun alert sarebbe arrivato, al momento, al sistema di avviso per l'eiezione, il lancio del pilota in caso di emergenza che consente di individuare il punto in cui si potrebbe essere lanciato col paracadute.